Torcida do Flamengo faz protesto em aeroporto após eliminação na Libertadores

Os jogadores do Flamengo foram alvo de protesto de um grupo de torcedores na madrugada desta sexta-feira, no aeroporto do Galeão, no Rio, após a eliminação nas quartas de final da Libertadores. Insatisfeitos, os flamenguistas atiraram pipoca no ônibus da delegação.

Um esquema de segurança foi montado já prevendo a manifestação da torcida e os atletas saíram pelo terminal de cargas. Além dos seguranças do clube, um efetivo da polícia militar foi destacado para evitar tumulto.

O técnico Tite e a diretoria estiveram no centro dos protestos dos torcedores. Na saída do elenco, o clima ficou tenso. Além de atirar pipoca no ônibus, fãs mais exaltados soltaram rojões no acesso ao terminal de cargas. A polícia teve de agir rápido e usou balas de borracha para dispersar a confusão.

O Flamengo foi eliminado após empatar em 0 a 0 com o Peñarol nesta quinta-feira, em Montevidéu no jogo de volta das quartas de final do torneio internacional. Na ida, os uruguaios levaram a melhor ao vencer o duelo com os cariocas por 1 a 0 no Maracanã.

Neste fim de semana, o time volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o rubro-negro recebe o Athletico-PR no Rio. A equipe, que vem de derrota para o Grêmio, ocupa a quarta colocação com 45 pontos.

Estadao Conteudo