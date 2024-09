Torcida do Flamengo perde a paciência com Tite e xinga o técnico no Maracanã

A derrota do Flamengo para o Peñarol por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, estremeceu ainda mais a relação da torcida rubro-negra com o técnico Tite. A relação das duas partes já não andava tão boa pelas recentes atuações da equipe no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde conseguiu a classificação contra o Bahia, mas não apresentou grande performance nos dois jogos.

No campeonato nacional, não faz campanha tão regular e atualmente ocupa a 4ª posição na tabela com 45 pontos, oito pontos atrás do líder e rival Botafogo. O Fla tem um jogo a menos. A derrota na Libertadores seguida do empate sofrido no fim do clássico contra o Vasco, no fim de semana, resultaram na revolta dos torcedores no estádio após o apito final.

Aos gritos de “ei, Tite, vai tomar no **”, o treinador flamenguista deixou o campo rumo aos vestiários do Maracanã. Os protestos seguiram ainda por alguns minutos enquanto o restante do elenco rubro-negro deixava o gramado.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, o treinador disse que respeita a atitude dos torcedores em vaiá-lo e xingá-lo após a partida. “Claro que dói no lado humano. Mas, pelo lado da experiência, também mostra que quando você produz bem, tem reações do torcedor que são compatíveis com o amor que ele tem pelo clube. E eu respeito muito isso porque vivenciei bastante. E tenho o respeito quando a torcida me critica com vaia”.

Torcida vaia e xinga Tite

Com o placar desfavorável, o Flamengo vai precisar de uma vitória por dois ou mais gols jogando no Uruguai. Para tornar o clima ainda menos ameno entre torcida, elenco e comissão técnica, o rubro-negro carioca nunca venceu os uruguaios jogando fora de casa. São três jogos com duas derrotas e um empate. O último duelo foi em 2019, pela fase de grupos, e terminou 3 a 2 para o Peñarol.

Mas Tite aproveitou para passar o recado que enxerga condições do Flamengo reverter o placar e quebrar o jejum negativo em solo uruguaio. “É uma grande oportunidade de quebrar a escrita. Nós temos totais condições de chegar lá e fazer”, completa.

Tite seguirá até o jogo de volta com problemas para escalar sua equipe, que vem sendo desfalcada com constância por conta de lesões. Sem Pedro, Éverton Cebolinha e Matías Viña até a próxima temporada, o treinador também perdeu Michael e Luiz Araújo recentemente e ainda não tem confirmação se a dupla retornará para a partida de volta.

Por outro lado, ganhou o reforço de Gonzalo Plata na ponta esquerda, que foi titular nesta quinta, e tem o jovem Éverton Araújo fazendo bons jogos desde que passou a atua pelo profissional.

Estadao Conteudo