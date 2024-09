Trabalho: grupo abre mais de 40 oportunidades de emprego em Cachoeiro

Oportunidade para você que está precisando trabalhar! O Grupo Contauto, empresa capixaba com mais de 50 anos no mercado automotivo, está com diversas vagas de emprego abertas em Cachoeiro de Itapemirim.

Com mais de 40 vagas disponíveis, as oportunidades de emprego são para início imediato e, os currículos devem ser enviados para: rh@contauto.com.br. Confira todas as vagas de empregos disponíveis:

Operador de caixa

Requisitos:

Ensino médio completo

Benefícios:

Remuneração compatível com o mercado, assistência odontológica, tíquete alimentação e vale transporte

Estoquista

Requisitos:

Ensino médio completo ou cursando

Benefícios:

Remuneração compatível com o mercado, assistência odontológica, tíquete alimentação e vale transporte

Vendedor de peças interno

Requisitos:

Ensino médio completo

Benefícios:

Remuneração compatível com o mercado, assistência odontológica, tíquete alimentação e vale transporte

Auxiliar de mecânico

Requisitos:

Ensino médio completo ou cursando e habilitação categoria B

Benefícios:

Remuneração compatível com o mercado, assistência odontológica, tíquete alimentação e vale transporte

Mecânico alinhador

Requisitos:

Ensino médio completo ou cursando e habilitação categoria B

Benefícios:

Remuneração compatível com o mercado, assistência odontológica, tíquete alimentação e vale transporte

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.