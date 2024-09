TSE: Gedson segue apto a disputar as eleições em Iconha

Após informações falsas circularem no último fim de semana dando conta de que o registro de candidatura do prefeito Gedson Paulino à reeleição havia sido cassado, a coordenação de campanha desmentiu as fakes news classificou o ato como “desespero da oposição“.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a chapa Gedson Paulino (Republicanos) e Fernando Volponi segue como apta e concorrendo normalmente às eleições 2024. Dessa forma, os eleitores podem ir às urnas no dia 6 de outubro e votar, caso essa seja a sua opção.

Em nota, o prefeito Gedson Paulino ainda destacou que “os grupos da oposição estão divulgando de forma sensacionalista uma decisão judicial que é desfavorável à nossa candidatura. É uma decisão de piso, da qual nós, eu e Fernando ainda nem fomos intimados para nos manifestarmos e que cabe recurso. Nossa candidatura está mantida e concorreremos de forma serena no dia 06 de outubro”, afirmou.

A coordenação de campanha também ressalta que “é importante esclarecer que no direito, há sempre a possibilidade de recurso, e nesse caso não é diferente, podemos recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que fará análise técnica dessa decisão de primeira instância, suspendendo seus efeitos.

Confira a nota completa: