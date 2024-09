Vasco supera o Vitória e se aproxima mais do G-6 do Brasileirão

O Vasco manteve o bom momento na temporada ao superar o Vitória por 1 a 0 no Barradão, em Salvador (BA), na noite deste domingo. O gol do triunfo foi marcado por João Victor em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vasco agora está há oito jogos invicto na temporada, sendo cinco vitórias e três empates. No Brasileirão, são cinco jogos sem perder, com três resultados positivos. Além disso, voltou a vencer fora de casa após duas derrotas e um empate. Assim, ocupa a oitava colocação com 34 pontos, sete a menos do que o São Paulo, que fecha o G-6 com 41.

Leia também: Corinthians vence o Flamengo em seu aniversário diante da torcida

O Vitória, por outro lado, vai se complicando cada vez mais. Há quatro partidas sem vencer, sendo três derrotas, segue com 22 pontos, em 18º lugar. O Fluminense, primeiro fora do Z-4, tem 27 pontos.

No primeiro tempo, o Vitória dominou as ações ofensivas embora a posse de bola tenha sido equilibrada. O destaque do Vasco foi o goleiro Léo Jardim, que fez ao menos cinco defesas importantes. Na mais difícil, ele saltou bem para defender cabeceio de William Oliveira, que veio no contrapé.

No segundo tempo, com as entradas de Jean David e Payet nos lugares de Rayam e Emerson Rodríguez surtiram efeito no Vasco, que voltou mais ofensivo. O goleiro Lucas Arcanjo trabalhou duas vezes para evitar o gol. Primeiro em chute de longe de Hugo Moura e, depois, em cabeçada de Vegetti dentro da área.

Vasco e Vitória

O Vitória respondeu novamente com William Oliveira, que cabeceou no canto, mas para fora. Léo Jardim desta vez sequer saltou e acompanhou a bola indo pela linha de fundo. Depois, Alerrandro recebeu cruzamento na direita e tentou chute de primeira, mas a bola saiu por cima, longe do gol.

Até que aos 27 minutos, o Vasco conseguiu abrir o placar em lance de bola parada. Payet cobrou escanteio na medida e João Victor subiu alto para cabecear para o chão e vencer o goleiro Lucas Arcanjo.

Na reta final, o Vasco conseguiu manter a boa marcação, enquanto o Vitória, bem diferente do primeiro tempo, tinha dificuldade em criar mais chances de gols. Praticamente no último lance, porém, o time baiano quase empatou. Após ajeitada de Janderson, Gustavo Mosquito chutou dentro da área na trave.

Por conta da Data Fifa, o Vasco volta a campo apenas em 11 de setembro, quarta-feira, às 21h30, quando visita o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Vasco venceu por 2 a 1 e jogará por um empate. No Brasileirão, enfrenta o Flamengo em 14 de setembro, às 19h, no Maracanã.

O Vitória volta a campo em 14 de setembro, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 VASCO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Willian Oliveira e Machado (Everaldo); Osvaldo (Gustavo Mosquito), Alerrandro (Janderson) e Carlos Eduardo (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Sforza e David (Leandrinho); Rayan (Jean David), Vegetti e Emerson Rodríguez (Payet). Técnico: Rafael Paiva.

GOL – João Victor, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willean Lepo e Neris (Vitória). João Victor e Mateus Carvalho (Vasco).

ÁRBITRO – Luiz Flavio De Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).

Estadao Conteudo