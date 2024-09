Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (22), às 16h, Vasco da Gama e Palmeiras se enfrentam no Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, onde assistir Vasco e Palmeiras?

A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (TV por assinatura). Aliás, mesmo que em campo “neutro”, o mando de campo deste jogo é do Vasco da Gama.

O cruzmaltino vem de empate conta o Flamengo, por 1 a 1, no último domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Já o Palmeiras, também no último domingo (15), goleou o Criciúma por 5 a 0, também pelo Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Vasco (Rafael Paiva): Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Jean, David e Payet; Vegetti.

Palmeiras (Abel Ferreira): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Rony (Lázaro) e Flaco López.

Vasco x Palmeiras

27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 22 de setembro (domingo)

22 de setembro (domingo) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal

Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal Onde assistir Vasco x Palmeiras: TV Globo (TV aberta) e Premiere (TV por assinatura)