Veja como funcionava a distribuição de drogas na BR-101, em Cachoeiro

Na manhã desta segunda-feira (2), militares do 9° Batalhão de Polícia Militar apreenderam mais de meia tonelada de maconha, quase cinco quilos de crack e uma arma de fogo, em um bar localizado na região da Safra, na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito estaria usando o bar para armazenar uma grande quantidade de drogas, e também, negociar a entrega do material para pessoas que estariam ligadas ao tráfico da cidade. O indivíduo usava o bar e a piscina do imóvel para lavagem de dinheiro da venda das drogas.

Chegando ao local, os policiais militares, junto ao cão Messi, encontraram um carro que estaria sendo utilizado pelo suspeito, para transportar armas e drogas.

Assim, os policias realizaram um cerco no bar, no momento que, segundo a PM, viram o homem arremessando um aparelho celular, uma chave de carro e um revólver calibre 32, pela báscula. Os objetos foram recolhidos pelos militares.

Após isso, o suspeito foi abordado pelos policiais, onde revelou que haviam drogas em um outro cômodo do estabelecimento. Foi quando o cão Messi realizou as buscas e indicou a presença de outros entorpecentes em uma placa de telha. Quando retiraram a telha de alumínio, a equipe da Polícia Militar encontrou 583 quilos de maconha, 4,780 quilos de crack e 445 gramas de cocaína.

No local também foram encontrados dois cadernos de anotações com toda contabilidade do tráfico. Aliás, em buscas no veículo, foram encontrados também, R$ 687,00 em espécie.

O suspeito foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido.