Veja o que se sabe sobre a operação que mirou Deolane Bezerra e grupo ligado a bets

A Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Na ação, foram emitidos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Uma das pessoas presas foi a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Segundo a irmã da influencer, a mãe delas também foi presa.

Já dentre os bens apreendidos está o avião que era de Gusttavo Lima, mas foi vendido para o dono da casa de apostas Vai de Bet. A aeronave segue no nome do cantor enquanto o pagamento integral do bem não é concluído.

Os sites de aposta investigados afirmam cumprir a legislação e dizem estar à disposição das autoridades. Já Deolane diz ser vítima de “grande injustiça” e sua defesa acrescenta tratar as questões legais com “seriedade e transparência”.

O que é e qual o objetivo da Operação Integration?

A 42ª Operação de Repressão Qualificada, denominada Integration, foi deflagrada em 2023 pela Polícia Civil de Pernambuco, com colaboração das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. A ação mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

As autoridades dizem que entre os alvos estão grupos ligados às bets (sites de apostas esportivas), que são regulares, mas afirmam que o alvo da investigação são os jogos de azar online, atividades não permitidas pela lei.

Segundo o Ministério da Justiça, a organização usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavar dinheiro por meio de depósitos, transações bancárias e compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.

A investigação começou com uma apreensão de R$ 180 mil e foi dividida em três fases: aquisição, ocultação e integração do dinheiro ao patrimônio dos envolvidos – esta última é a que ocorre agora e motivou a prisão de Deolane e do avião em nome de Gusttavo Lima.

Quem foi preso?

A operação cumpre 19 mandados de prisão. Entre eles, está a influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos. Segundo a irmã da influencer, a mãe delas também foi presa. Não foi divulgada a ligação delas com os crimes investigados.

A polícia não divulgou nome de outras pessoas investigadas. Até o fim da manhã de hoje, havia um foragido.

Quais bens foram apreendidos?

A investigação identificou movimentação financeira atípica de pessoas físicas e jurídicas, incompatíveis com a declaração de bens, conforme o ministério.

São 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e dinheiro. Também foram bloqueados ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Dentre os bens, foi apreendido em Jundiaí, no interior paulista, o avião que foi vendido pela empresa do cantor Gusttavo Lima para a JMJ participações, cujo proprietário é José André da Rocha Neto, mesmo dono da casa de apostas VaideBet, que é investigada pela operação. A aeronave ainda está no nome da empresa do artista sertanejo enquanto o pagamento não é concluído pela compradora, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Foram adotadas ainda medidas de entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Quais empresas estão sendo investigadas?

As casas de aposta VaideBet e Esportes de Sorte estão sendo investigadas na operação. A polícia não informou se há outras empresas.

Há relação de Gusttavo Lima com os crimes investigados?

Não há denúncia contra Gusttavo Lima e a assessoria do artista afirma que o avião apreendido não é mais dele, constando como proprietário apenas “no papel”, já que a aeronave foi vendida para uma empresa do dono da VaideBet.

O cantor é patrocinador oficial e garoto propaganda da VaideBet.

O que dizem os investigados?

O escritório Adelia Soares Advogados, que representa Deolane e a mãe, diz ter “plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colabora com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos”.

“Até o momento, o que nós e advogados sabemos sobre isso é que um processo relacionado à empresa Esportes da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que é uma empresa que atua em todo o Brasil com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão e até onde sei é uma empresa idônea”, afirmou Dayanne Bezerra, irmã de Deolane.

A Esportes da Sorte disse que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede, em Recife. O site disse ainda que suas atividades cumprem as leis e afirmou estar à disposição das autoridades.

A empresa diz que, desde março de 2023, “tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados” pela defesa. Afirmou ainda que suas atividades de aposta de cotas fixas cumprem “rigorosamente” as Lei n.º 13.756/2018 e14.790/2023, “com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance”.

Segundo o site, houve “interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados”. Tanto é assim, prossegue “que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa”.

Já a VaideBet afirmou que acompanha a operação da Polícia Civil e que se colocará plenamente à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que forem solicitados quanto à atuação da empresa e de seus sócios.

“A marca, no entanto, ressalta que recebeu com surpresa o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nesta quarta-feira, uma vez que desde o ano passado se prontificou em contribuir com as investigações, tendo previamente indicado os endereços e contatos pertinentes”, informou, em nota.

“As atividades da empresa até aqui são pautadas pelo estrito cumprimento da legislação vigente e já estão adequadas à regulação do setor para 2025. Ainda no mês de agosto, o Grupo BPX, empresa detentora da marca VaideBet, deu entrada no requerimento da licença junto ao governo federal para obtenção da outorga para atuação regularizada no Brasil a partir do início do próximo ano”, acrescentou.

Estadao Conteudo