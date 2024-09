Veja os melhores momentos de Peñarol 0 x 0 Flamengo pela Libertadores

Na noite desta quinta-feira (26) Peñarol e Flamengo (melhores momentos ao final do texto) se enfrentaram no Estadio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

O Flamengo foi até o Uruguai com a difícil missão de reverter o 1 a 0 que levou do time uruguaio dentro do Maracanã. Contudo, a proposta de jogo do Peñarol acabou dando muito certo, uma vez que segurou o resultado feito no Rio de Janeiro.

Assim, com um empate sem gols, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores da América, enquanto o Peñarol avança para a semifinal, onde enfrenta outro brasileiro, o Botafogo.

Confira os melhores momentos de Peñarol x Flamengo: