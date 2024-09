VÍDEO | Luan Santana e Jade Magalhães revelam o sexo do bebê; confira

Luan Santana e Jade Magalhães revelaram o sexo do bebê em vídeo publicado na noite de quinta (19), no Instagram. A gravação, em um primeiro momento feita em preto e branco, mostra os dois vendados e espalhando tinta nas roupas brancas que vestem.

A imagem, então, fica colorida, revelando que o casal espera uma menina – confirmando o palpite dos dois, dito nos primeiros segundos do vídeo. Luan e Jade ainda aparecem abraçando familiares, emocionados.

Leia também: Descubra o livro favorito de Sandy!

A história de Luan Santana e Jade Magalhães

O casal anunciou a gravidez do primeiro filho em julho.

Eles se conheceram em 2008, quando Luan costumava convidar uma fã da plateia para subir ao palco, e Jade acabou sendo a escolhida. Ficaram juntos durante 13 anos e anunciaram o término em 2020, pouco depois de ficarem noivos.

Luan Santana chegou a noivar com Izabela Cunha, de quem se separou em 2023. Ele então reatou com Jade. “Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem”, declarou-se o cantor nas redes sociais na ocasião.

Estadao Conteudo