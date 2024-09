Vini Jr. pede desculpas à torcida e admite atuação abaixo do esperado na seleção

Vinícius Júnior pediu desculpas à torcida pelo fraco desempenho da seleção brasileira na derrota para o Paraguai, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante admitiu que vem apresentando performances abaixo do esperado, apesar de ser cotado para o prêmio Bola de Ouro.

“Quero pedir perdão à torcida, sei que é um momento complicado, mas queremos apenas evoluir”, disse o jogador, em entrevista ao canal SporTV, ao fim da partida disputada em Assunção. “Não podemos vir aqui (Assunção), perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado, temos que assimilar as críticas a todos nós e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo.”

O resultado deixou o Brasil na quinta colocação da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, com 10 pontos – a Argentina lidera com 18. A seleção encerrou esta Data Fifa com uma vitória, sobre o Equador, e uma derrota, ambos pelo mesmo placar: 1 a 0.

“Sabemos da situação que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação, todo mundo vai voltar para casa e refletir desde já sobre o que podemos fazer para voltar a jogar bem, para poder voltarmos a ganhar os jogos com mais facilidade”, comentou.

Sobre o seu desempenho, Vini Jr. reconheceu as atuações abaixo do esperado. “Sei do meu potencial, do que posso fazer pela seleção. Claro que está sendo um processo muito complicado porque, quando a confiança não vem, os gols não vêm, as assistências e o bom jogo… Acaba complicando mais, estou focado em fazer o melhor para o meu País, estou com a cabeça focada em ajudar. Nem sempre vou poder fazer os gols, nem sempre é tão fácil quanto parece. Sei da minha confiança, sei de tudo o que represento para todo mundo que está aqui. Eu estando melhor vou dar tranquilidade aos demais. Sei da minha responsabilidade, quero evoluir o mais rápido possível.”

Vini Jr. passou em branco

O atacante passou em branco nas duas partidas da seleção nesta Data Fifa, diferente do que vem apresentando no Real Madrid, onde é uma das referências ofensivas. O brasileiro afirmou que a diferença de performance tem relação direta à velocidade das partidas, o que teria ligação com a qualidade dos gramados.

“Os jogos na Europa são diferentes daqui, a bola chega mais rápido de um lado a outro por causa do campo. Temos que nos adaptar para jogarmos da melhor maneira para ganharmos os jogos. Ganhando, teremos mais tranquilidade para jogar diferente. É isso”, declarou Vini Jr.

Estadao Conteudo