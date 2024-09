Vladimir Brichta fará pausa na carreira com o fim de ‘Renascer’

Com o término de Renascer, que será substituída por Mania de Você como a novela das 21h da TV Globo, Vladimir Brichta, o intérprete do coronel Egídio, decidiu fazer uma pausa em sua carreira nas novelas. A informação foi divulgada ao portal Extra.

A decisão foi tomada para que o ator, que vêm emendando folhetins desde Rock Story (2016), possa descansar. A novela foi seu retorno às telinhas após uma pausa semelhante, que teve início depois de Belíssima (2005), em que ele fez o papel de Narciso. Nesse meio tempo, ele se dedicou a projetos de menor duração, como as gravações de Entre Tapas e Beijos, em que vive Armane, e filmes como A Mulher Invisível, Real Beleza e Muitos Homens Num Só.

“Quando eu parei, lá atrás, não sabia que seriam dez anos. Só sabia que o meu trabalho estava aquém do que eu poderia fazer. Estava satisfatório para o meu contratante, mas não para mim. Quando voltei em 2016, começou a acontecer uma coisa parecida com o que havia rolado antes: fiz cinco novelas em cinco anos”, disse Brichta ao Extra.

“Não é que agora eu esteja insatisfeito, mas realmente é uma demanda muito grande. É um trabalho desgastante e que ocupa muito tempo. Por enquanto, só quero descansar”, completou o ator, de 48 anos, sobre as telenovelas.

Além da novela Renascer, Vladimir esteve recentemente envolvido na produção Pedaço de Mim, na Netflix, que protagonizou junto a Juliana Paes. A série esteve em primeiro lugar no Top 10 produções em língua não-inglesa mais vistas da plataforma. A produção alcançou o primeiro lugar no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Equador, no México e no Paraguai. Na Itália e em Portugal ficou em segundo e, na França, em terceiro.

Recentemente, durante lançamento da novela Mania de Você, a atriz Adriana Esteves, com quem Brichta é casado, também expressou a vontade de dar um tempo com as novelas. “Quero parar. Novela dá muito trabalho. Muito! Quero fazer séries, filmes, teatro…”, disse.

Veja em que novelas Vladimir Brichta atuou depois de pausa em 2006

Rock Story (2016)

Segundo Sol (2018)

Amor de Mãe (2019)

Quanto Mais Vida, Melhor! (2021)

Renascer (2024)

Estadao Conteudo