Zé Neto sofre acidente e precisa ser internado; entenda

Natália Toscano, mulher do sertanejo Zé Neto (dupla de Cristiano), esclareceu o acidente que deixou o cantor internado em um hospital no interior de São Paulo. A notícia deixou fãs preocupados na manhã deste domingo (29).

Segundo ela, o casal estava no rancho de Cristiano na cidade de Fronteira, em Minas Gerais, e os amigos estavam andando de UTV (um tipo de quadriciclo). O cantor passou por um buraco e acabou batendo a cabeça em um ferro no veículo, causando um corte na cabeça.

O casal, então, “correu” até um hospital em São José do Rio Preto, interior de SP, onde Zé Neto recebeu pontos e fez uma tomografia. “Resumidamente, para tranquilizar, foi um acidente de percurso. É normal, acontece”, disse Natália.

Em seguida, ela filmou o marido deitado na cama do hospital. Zé Neto mostrou a cabeça enfaixada e a região onde levou os pontos. “A Natália meteu um chifre em mim e eu aproveitei para tirar. Foi para diminuir a testa, que estava muito grande”, brincou ele.

Zé Neto está afastado dos palcos desde agosto, quando anunciou que suspenderia sua agenda de shows por 90 dias para tratar um quadro de depressão e síndrome do pânico. Desde então, ele também está longe das redes sociais.

Estadao Conteudo

