Acidente com time de remo: ‘Van tombou e caminhão passou por cima’

O motorista do caminhão que, de acordo com a polícia, provocou o acidente de trânsito que matou nove pessoas de uma equipe de remo em uma rodovia em Guaratuba, no Paraná, na noite de domingo (20), deve ser indiciado por homicídio culposo (não intencional), informou a Polícia Civil nesta segunda-feira (21).

O motorista, de 30 anos, chegou a ser internado no Hospital São José, em Joinville, mas recebeu alta na manhã desta segunda e iria prestar depoimento à Polícia Civil à tarde. Mas, até as 18h, não havia ido à delegacia. Caso ele não compareça nas próximas horas, a polícia pode pedir à Justiça que decrete sua prisão. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do motorista.

Leia também: Além de Lula, Bolsonaro também caiu no banheiro da Alvorada

O delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, falou sobre a dinâmica do acidente. “As informações preliminares apontam que três veículos estavam envolvidos: um caminhão teria colidido no fundo de uma van e a van teria colidido no fundo de um veículo de passeio. Na sequência, houve o capotamento da van, o caminhão teria passado por cima da van e as vítimas terminaram indo a óbito no local”, afirmou.

Acidente com equipe de remo provoca nove mortes

“A princípio, nove vítimas teriam morrido ainda no local. Uma (outra) foi conduzida até um hospital, já recebeu inclusive alta. A Polícia Civil nos próximos dias vai realizar a oitiva dessa vítima sobrevivente”, continuou o delegado.

O remador João Pedro Milgarejo, de 17 anos, foi o único sobrevivente. Ele foi resgatado com ferimentos leves. A equipe de remo do “Projeto Remar para o Futuro” voltava de São Paulo para Pelotas (RS) após participar do Campeonato Brasileiro Unificado na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP). O time ficou em 6º lugar geral e ganhou sete medalhas.

“O inquérito policial já foi devidamente instaurado pela Polícia Civil, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

No entanto, estamos somente na fase inicial das investigações. Uma série de diligências serão realizadas nos próximos dias para que a gente possa compreender a dinâmica do acidente”, concluiu.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o acidente ocorreu por volta das 21h40 de domingo, no km 665 da rodovia BR 376, no sentido sul. Na van havia dez pessoas – oito adolescentes do Projeto Remar para o Futuro, de Pelotas (RS), o treinador da equipe e o motorista.

De acordo com a PRF, a princípio a carreta teria perdido os freios e atingido a traseira da van, que foi projetada para a frente, colidindo com a traseira de um automóvel. O ocupante do carro não se feriu. Em seguida arrastou a van para fora da pista e tombou sobre ela.

Estadao Conteudo