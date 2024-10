Acidente na BR 376 com equipe de atletas de remo deixa 9 mortos

Nove pessoas morreram em um acidente na BR 376, em Guaratuba, no Paraná, na noite do último domingo (20).

O acidente aconteceu por volta das 21h do domingo. A carreta teria perdido os freios, bateu na traseira da van, que colidiu na traseira do carro conduzido por um homem. Ele não se feriu. Na batida, a van rodou e a carreta tombou sobre a van.

A van saiu de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, com equipe de atletas de remo. Resgataram um adolescente com vida e ferimentos leves. Encaminharam o motorista da carreta e o adolescente para o Hospital São José, em Joinville, cidade de Santa Catarina.

Os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (SML) em Curitiba, no Paraná. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a tragédia. “Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande do Sul ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo”, disse Leite.

O governador afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas do acidente na BR 376.

