Ainda Estou Aqui: confira onde assistir a “promessa” do Oscar 2025

O longa “Ainda Estou Aqui”, que venceu como Melhor Roteiro no Festival de Veneza, é, portanto, uma das grandes promessas para o Oscar 2025. Além disso, a 48ª Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, exibirá o filme, consolidando ainda mais sua trajetória de sucesso. O evento acontece até o dia 30 de outubro e contará com diversas exibições de destaque.

Onde assistir

A 48ª Mostra Internacional de Cinema exibirá “Ainda Estou Aqui” em três horários distintos. Primeiramente, a 1ª exibição ocorrerá no dia 18/10, às 17h10, no Espaço Augusta, sala 2. Em seguida, a 2ª exibição será no mesmo dia, às 17h20, no Espaço Augusta, sala 1. Por fim, a 3ª exibição está marcada para o dia 19/10, às 21h10, também no Espaço Augusta, sala 1.

Sinopse do filme Ainda Estou Aqui

“Ainda Estou Aqui”, adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O longa, que explora o período da ditadura militar no Brasil nos anos 1970, retrata a história de Eunice Paiva, mãe do autor.

Na trama, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, uma dona de casa casada com Rubens Paiva, político interpretado por Selton Mello, que é exilado após o golpe militar. Após o desaparecimento do marido, Eunice, então, se vê obrigada a transformar completamente sua vida. Ela deixa de ser apenas dona de casa para se tornar uma ativista de direitos humanos, lutando pela verdade e liberdade em um dos períodos mais sombrios da história recente do Brasil.

O filme, por sua vez, começa no Rio de Janeiro, no início da década de 1970, e retrata os desafios enfrentados pela família, composta por Eunice, Rubens e seus cinco filhos, em meio à crescente repressão política. Assim, a obra promete emocionar ao trazer à tona a resistência e a coragem de uma mulher que enfrentou as adversidades impostas pela ditadura.