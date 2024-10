Ainda não sabe onde vai votar? Confira o seu local de votação

Se você ainda não sabe qual é o seu local de votação nessas eleições do seu município, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou uma ferramenta gratuita onde o eleitor pode consultar o número do Título de Eleitor, assim como o colégio eleitoral.

Siga os passos abaixo para conferir o seu local de votação:

Entrar no link do autoatendimento: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/

Clicar na sessão Título Eleitoral (em azul)

Clicar na opção nº 8 – Onde votar

Informar Nº do Título Eleitoral ou CPF ou Nome; Data de nascimento (dia/mês/ano); Nome da mãe

As eleições municipais acontecem, neste domingo (6), em todo o território nacional. Os eleitores vão às urnas escolher os próximos prefeito e vice-prefeito e vereadores que vão administrar e legislar a partir do ano de 2025.

Mais informações e detalhes sobre o local de votação e tudo sobre as eleições podem ser conferidos no site oficial do TSE.