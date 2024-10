Amiga de Maidê Mahl disse que atriz apresentou melhoras

A atriz Maidê Mahl “ainda depende de suporte mecânico e se alimenta por sonda”, revelou a também atriz Michelle Rodrigues, amiga próxima de Maidê, ao Estadão. A artista de 23 anos está internada há mais de um mês no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

O caso ganhou grande repercussão no início de setembro, quando a atriz foi encontrada inconsciente e em estado grave, após ficar três dias desaparecida. Ela foi localizada em um hotel na Vila Mariana, graças a uma campanha de busca nas redes sociais, organizada por familiares e amigos.

Leia também: Preta Gil revela ‘fadiga muito intensa’ por causa de tratamento contra câncer

Michelle compartilhou detalhes da recuperação da amiga: “Ela ainda não está falando, mas já responde a estímulos. Fui passar um hidratante labial nela, e quando aproximei o produto, ela segurou minha mão e me ajudou a passar nos lábios. Foi emocionante.”

Michelle também falou sobre o tratamento e a assistência que Maidê vem recebendo. “Está sendo muito bem cuidada. O Hospital das Clínicas tem oferecido um suporte incrível. Sabemos como um tratamento desses é caro, e a família dela não tem condições de pagar por uma clínica particular. Os próximos dois meses serão cruciais para que ela receba alta e seja transferida para um hospital de reabilitação.”

Sobre a gravidade da situação, Michelle destacou que Maidê ainda precisa passar por muitos exames. “Ela vai precisar fazer testes, como o de deglutição, para que possam remover a sonda. Mas ela está se esforçando muito para recuperar os movimentos. O apoio do hospital tem sido essencial nesta fase de recuperação.”

Maidê Mahl desapareceu no dia 2 de setembro, sendo vista pela última vez em Moema, zona sul de São Paulo. Três dias depois, a Polícia Civil a encontrou “muito lesionada” em um hotel. Ela precisou ser reanimada antes de ser levada ao hospital. Desde então, permanece internada, mas vem mostrando sinais de recuperação, deixando amigos e a equipe médica esperançosos quanto à sua saúde.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.