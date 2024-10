Antonio Fagundes perde 10 quilos em uma semana devido a doença

Nesta segunda-feira (14), Antonio Fagundes compartilhou como sua vida mudou após ser diagnosticado com diabetes tipo 2. Em entrevista à revista GQ Brasil, o ator revelou que a descoberta, há oito anos, foi um “baque”. “Perdi 10 quilos em uma semana”, recordou ele.

Fagundes explicou que o problema surgiu devido ao seu hábito de consumir muitas frutas, ricas em frutose. “Comia muitas frutas, que contêm frutose, uma forma de açúcar, e não sabia que o excesso era prejudicial.”

Leia também: Conheça madrinha famosa da filha de Iza; você vai se surpreender

Após o diagnóstico, ele adotou uma nova rotina. “Tudo com moderação, até a moderação”, citou o ator, referindo-se ao escritor Oscar Wilde.

Antonio Fagundes também destacou que a introdução de exercícios físicos, praticados quatro vezes por semana, tem sido fundamental para sua saúde. “Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes”, afirmou, celebrando sua condição atual.

Apesar do diagnóstico, aos 75 anos e com quase seis décadas de carreira, Fagundes continua ativo e com diversos projetos. Da sua estreia no streaming, com a adaptação do podcast Praia dos Ossos, à nova peça de teatro Dois de Nós, em cartaz em São Paulo, o ator tem mantido o foco na promoção de seus trabalhos. “Meu propósito é o presente”, concluiu.

Estadao Conteudo