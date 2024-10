Após morte dos sogros do prefeito, sessão da Câmara de Cachoeiro é suspensa

Por conta do brutal assassinato do sogro e da sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, ocorrido na manhã desta terça-feira (8), a Câmara de Vereadores de Cachoeiro decidiu suspender a sessão ordinária desta tarde.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Legislativo, que afirmou que a sessão foi transferida para a próxima quinta-feira (10), às 10h. Essa é a primeira sessão ordinária após as eleições municipais ocorrida no último domingo (6).

O crime brutal chocou os moradores que Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (8). Os sogros do prefeito foram assassinados após um roubo no hotel da família, localizado no bairro Baiminas. As forças de segurança do município prenderam os suspeitos logo após o crime.