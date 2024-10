AQUINOTICIAS.COM e Oakes se unem para levar o melhor da moda masculina ao público capixaba

O AQUINOTICIAS.COM, portal de notícias líder em audiência no sul do Espírito Santo, anuncia uma parceria inédita com a Oakes, loja referência em moda masculina com presença marcante em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. A colaboração promete levar conteúdo de qualidade e ações exclusivas para o público apaixonado por estilo e tendências.

A Oakes, conhecida por sua curadoria de marcas renomadas, além de sua própria marca com um atendimento personalizado, se destaca no mercado por oferecer uma experiência de compra completa para o homem moderno. Com peças que transitam entre o casual e o sofisticado, a loja se tornou sinônimo de bom gosto e elegância.

“Estamos muito entusiasmados com essa parceria. Acreditamos que a união da expertise do AQUINOTICIAS.COM em comunicação com a excelência da Oakes no segmento da moda masculina resultará em uma experiência única para nossos leitores”, afirma Elias Carvalho, diretor do AQUINOTICIAS.COM.

A colaboração prevê a criação de conteúdos exclusivos sobre moda, estilo e tendências, além de ações promocionais e eventos especiais para o público. Os leitores do AQUINOTICIAS.COM poderão acompanhar as novidades da Oakes Store em primeira mão, com dicas de estilo, informações sobre novas coleções e muito mais.

“Para a Oakes, essa parceria representa uma oportunidade de fortalecer ainda mais nossa presença no mercado e conectar com um público engajado e antenado. Estamos ansiosos para levar o melhor da moda masculina aos leitores do AQUINOTICIAS.COM”, declara Bruno Oakes, sócio proprietário da OAKES.

Para conhecer mais sobre a Oakes e suas coleções, acesse o Instagram @oakesstore (clique aqui) e fique por dentro das novidades dessa parceria.