Ataque a tiros no RS: homem mata pai, irmão, policial e deixa 9 feridos

Na noite desta terça-feira (22), um ataque a tiros em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, deixou quatro mortos e pelo menos nove feridos. As autoridades identificaram o responsável pelos disparos como Edson Fernando Crippa, de 45 anos, que morreu após confronto com a polícia. O ataque ocorreu por volta das 23h em uma residência na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco.

Entre as vítimas fatais estão o pai do atirador, Eugenio Crippa, de 74 anos, o irmão Everton Crippa, de 49 anos, e o policial militar Éverton Kirsch Júnior, de 31 anos. Além das mortes confirmadas, nove pessoas ficaram feridas durante o ataque.

Cerco policial e confronto

A Brigada Militar (BM) realizou um cerco ao local durante a madrugada, onde Edson Fernando Crippa mantinha os pais em cárcere privado e resistia à prisão. Ao perceber a aproximação dos policiais, Crippa reagiu violentamente e abriu fogo, iniciando um confronto direto com a guarnição.

Por medida de segurança, os vizinhos da região tiveram suas casas evacuadas enquanto as autoridades tentavam negociar a rendição do suspeito. Durante a ação, o atirador chegou a abater dois drones da polícia que estavam sendo usados na operação.

Contexto do ataque

De acordo com a polícia, o incidente teve início quando acionaram a Brigada Militar para investigar uma denúncia de que um casal de idosos estava sendo mantido em cárcere privado dentro de sua própria residência. Ao chegarem ao local, o suspeito receberam os policiais a tiros, desencadeando a sequência de eventos trágicos.

Crippa resistiu ao cerco policial até ser neutralizado no confronto com a equipe de segurança. Ainda não foram divulgadas informações sobre o que teria motivado o ataque, mas as investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do crime.

Situação atual

A polícia segue apurando os fatos e prestando apoio às vítimas e familiares. O ataque a tiros no RS chocou a comunidade local, que ainda tenta entender o que levou Edson Fernando Crippa a cometer os assassinatos. O caso reforça a importância de ações rápidas por parte das forças de segurança e destaca a gravidade de situações envolvendo pessoas mantidas em cárcere privado.

