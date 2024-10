Atlético-MG x River Plate: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (22), às 21h30h, Atlético-MG e River Plate se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Contudo, onde assistir Atlético-MG x River Plate?

A partida, que será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming).

Sobretudo, o Atlético-MG chega a todo vapor para o primeiro jogo da decisão, uma vez que acabou de se classificar para a grande final da Copa do Brasil, ao empatar com o Vasco da Gama, em 1 a 1. O jogo de ida terminou com vitória do Galo, por 2 a 1.

Já o River Plate, vem de empate com o Vélez Sarsfield, em 1 a 1, pelo Campeonato Argentino. Atualmente, o River ocupa a 8ª colocação da competição, com 26 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Gabriel Milito): Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Fausto Vera e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.

River Plate (Marcelo Gallardo): Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Acuña; Santiago Simón e Matías Kranevitter; Manuel Lanzini, Ignacio Fernández e Claudio Echeverri; Miguel Borja.

Ficha técnica:

Data: 22 de outubro (terça-feira)

22 de outubro (terça-feira) Hora: 21h30h (horário de Brasília)

21h30h (horário de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais Onde assistir Atlético-MG e River Plate: ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming)