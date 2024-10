Atlético-MG x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (2), às 19h15, Atlético-MG recebe o Vasco da Gama, em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Porém, onde assistir Atlético-MG x Vasco?

A partida, que será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais, conta com transmissão do SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Vídeo (streaming).

Sobretudo, o Atlético-MG vem de derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes deste jogo, eliminou o Fluminense e garantiu vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Já o Vasco, vem de empate com o Cruzeiro, também pelo Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG (Gabriel Milito): Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Arana, Otávio, Franco, Igor Gomes e Scarpa; Paulinho e Hulk.

Vasco (Rafael Paiva): Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Hugo Moura e Sforza; Payet (Philippe Coutinho), Emerson Rodríguez e Jean Meneses; Vegetti.

Data: 2 de outubro (quarta-feira)

Hora: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Onde assistir Atlético-MG x Vasco: SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Vídeo (streaming)

