Avenida Beira Rio é liberada após 16 dias fechada em Cachoeiro

A Avenida Beira Rio, na altura do bairro Guandú, estava interditada desde o dia 9 de outubro (quarta-feira), por conta do avanço das etapas finais da obra de macrodrenagem em Cachoeiro de Itapemirim.

O bloqueio começava na rua Siqueira Lima, por conta da necessidades de escavações para a interligação das estruturas subterrâneas até o rio Itapemirim. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), a expectativa era de que os serviços durassem até 45 dias.

Porém, nesta sexta-feira (25), após 16 dias, a Avenida Beira Rio está liberada para o trânsito de carros e motos. Contudo, os ônibus retornam a transitar o local apenas no sábado (26).

