Avenida Brasil: tiroteio para trânsito e causa pânico

Nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024, um intenso tiroteio fechou a Avenida Brasil. O fato ocorreu na altura do Complexo de Israel, Zona Norte do Rio de Janeiro. A troca de tiros aconteceu durante uma operação da Polícia Militar que visava combater criminosos e retirar barricadas montadas por facções na região.

O fato interditou a via, que é uma das principais do Rio, em ambos os sentidos, afetando o trânsito e o transporte público.

O confronto feriu seis pessoas. Uma bala atingiu um passageiro de ônibus na cabeça. Ele morreu no local. As outras pessoas feridas receberam socorro para hospitais da região. Entre eles, o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde algumas vítimas estão em estado grave.

Além do impacto no trânsito, cinco estações de trem da SuperVia — Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral — foram temporariamente fechadas.

O tiroteio também gerou tensão entre motoristas e passageiros que passavam pelo local, muitos dos quais buscaram abrigo ou se jogaram no chão para se proteger dos disparos.

A operação foi parte de um esforço contínuo da polícia para combater a violência na área, que vem sendo palco de confrontos entre facções criminosas desde o último domingo. A situação tem causado preocupação entre os moradores, que relatam o aumento da violência e a interrupção de suas rotinas diárias​.

Avenida Brasil e seu entorno seguem monitorados pelas autoridades enquanto o clima de insegurança persiste na região.