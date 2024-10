Avião da FAB cai: piloto faz manobra impressionante para sobreviver

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu nesta terça-feira (22), em uma área de mata localizada no município de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. O incidente ocorreu durante um voo de treinamento, parte das preparações para o exercício multinacional CRUZEX, previsto para acontecer no início de novembro.

De acordo com informações da FAB, o piloto conseguiu ejetar-se com sucesso antes da queda. Ele direcionou a aeronave para uma região desabitada, evitando danos em áreas residenciais próximas. Felizmente, não houve feridos no local. A queda aconteceu em uma área de vegetação, próxima a condomínios residenciais, gerando preocupação entre moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para conter o incêndio causado pelo impacto da aeronave. Duas equipes foram enviadas para evitar a propagação das chamas.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já está conduzindo uma investigação para apurar as causas do acidente. A Base Aérea de Natal está recebendo diversas aeronaves da FAB e de países participantes da CRUZEX, que envolve uma série de manobras e operações aéreas conjuntas.