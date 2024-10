Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (5), às 19h, Bahia e Flamengo se enfrentam, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Bahia x Flamengo?

A partida, que será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, não terá transmissão da TV aberta. Assim, a partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere (Pay-Per-View).

Sobretudo, o Bahia chega descansado, pois não jogou durante a semana. Em seu último jogo, o Tricolor de Aço venceu o Criciúma por 1 a 0, e atualmente, ocupa a 6ª colocação do Brasileirão.

Já o rubro-negro, também vem de vitória, sobre o Corinthians, por 1 a 0, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na última quarta-feira (2). Agora, Flamengo busca a vitória, para se reencontrar com a disputa do título do Brasileirão.

Prováveis escalações

Bahia (Rogério Ceni): Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, De Pena (Yago Felipe) e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Flamengo (Filipe Luís): Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexsandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De la Cruz, Gérson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Bahia x Flamengo

29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 5 de outubro (sábado)

5 de outubro (sábado) Hora: 19h

19h Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia Onde assistir Bahia x Flamengo: Premiere (Pay-Per-View)