Bolsonaro diz que não quer ver esposa Michelle na política

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou nesta quinta-feira (17), que prefere que sua esposa, Michelle Bolsonaro, não se envolva em campanhas políticas, embora ela considere a possibilidade de concorrer ao Senado.

De acordo com o ex-presidente, Michelle não tem discutido a ideia de lançar candidatura. “A não ser para mim, ela confessa que ela gostaria talvez se candidatar ao Senado pelo Distrito Federal”, afirmou.

O ex-presidente foi questionado sobre a possibilidade de Michelle disputar a Presidência da República, caso ele não consiga reverter sua inelegibilidade. Além de negar essa hipótese, Bolsonaro ressaltou que não gostaria de vê-la participando de uma campanha eleitoral.

“Não quero ver minha esposa – se ela decidir, é outra história – envolvida em campanha”, comentou.

Apesar de ter mencionado que Michelle não fala sobre uma candidatura futura, Bolsonaro destacou que ela tem consciência da responsabilidade do cargo Executivo, seja em nível federal ou municipal.

O ex-presidente fez essas declarações em João Pessoa (PB), onde participou de um evento da campanha de seu ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), que disputa o segundo turno das eleições para prefeito da capital paraibana contra Cícero Lucena (PP).

Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (17), Lucena lidera com 51% das intenções de voto, contra 31% de Queiroga. O número de eleitores indecisos é de 2%, enquanto 9% planejam votar em branco, nulo ou se abster. A margem de erro é de 3%.

A pesquisa ouviu 852 pessoas em João Pessoa entre os dias 14 e 16 de outubro, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o código PB-07476/2024.

