Botafogo x Peñarol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta quarta-feira (23), às 21h30, Botafogo e Peñarol se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Contudo, onde assistir Botafogo x Peñarol?

A partida, que será realizada no Estádio Nilton Santo (Engenhão), contará com transmissão da TV Globo (TV aberta) e também, da Paramount+ (streaming).

Sobretudo, o Botafogo chega ao confronto decisivo pelas semifinais da Libertadores após empatar em 1 a 1 com o Criciúma, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o time carioca, que é líder da competição nacional, viu seu principal adversário, o Palmeiras, ficar apenas um ponto atrás, o que aliás, irá acirrar mais a briga pelo título do Brasileirão.

Já o Peñarol, vem de vitória sobre o Boston River, por 2 a 0. Atualmente, o time uruguaio lidera a Primeira Divisão Uruguaia, com 20 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Botafogo (Artur Jorge): John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus.

Peñarol (Diego Aguirre): Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Gusmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Leo Fernández e Jaime Báez; Maximiliano Silvera.

Ficha técnica:

Data: 23 de outubro (quarta-feira)

23 de outubro (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Estádio Nilton Santos (Engenhão) Onde assistir Botafogo x Peñarol: TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming)