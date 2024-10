Brasil x Peru: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta terça-feira (15), às 21h45, a Seleção Brasileira recebe o Peru, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Contudo, onde assistir Brasil x Peru?

A partida, que é válida pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contará com a transmissão da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV por assinatura).

Sobretudo, em seu último jogo, a seleção de Dorival Jr. venceu o Chile por 2 a 1. Atualmente, o Brasil ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação, com 13 pontos conquistados.

Já a Seleção Peruana, vem de uma incrível vitória sobre o Uruguai. Porém, não vem muito bem na classificação geral, onde está em 9° lugar, com apenas 6 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Brasil (Dorival Jr.): Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Bruno Guimarães (Gerson); Raphinha, Savinho, Igor Jesus e Rodrygo.

Peru (Jorge Fossati): Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula, López; Peña, Cartagena, Castillo; Flores, Valera.

Ficha técnica:

Data: 15 de outubro (terça-feira)

15 de outubro (terça-feira) Hora: 21h45 (horário de Brasília)

21h45 (horário de Brasília) Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília Onde assistir Brasil x Peru: Globo (TV aberta) e SporTV (TV por assinatura)