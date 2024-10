Brasileirão Série B: veja onde assistir e escalações de Sport x Guarani

Nesta quinta-feira (24), às 21h30, Sport e Guarani se enfrentam no Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro), em Recife, Pernambuco. Contudo, onde assistir Sport x Guarani, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B?

O confronto entre as duas equipes, contará com transmissão do Canal GOAT (YouTube), TV Brasil (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, ocupando a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro Série B, com 56 pontos conquistados, o Sport vem de vitória, por 3 a 1, sobre o Botafogo-SP. Já seu adversário, o Guarani, é o lanterna do Brasileirão Série B, com apenas 31 pontos conquistados, 5 pontos a menos que o Botafogo-SP, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Sport (Pepa): Thiago Couto, Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Dalbert; Julián Fernandéz, Felipe e Lucas Lima; Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho.

Guarani (Allan Rodrigo Aal): Pegorari; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa (Jefferson); Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Luan Dias; João Victor e Caio Dantas.

Ficha técnica:

Data: 24 de outubro (quinta-feira)

24 de outubro (quinta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro), em Recife, Pernambuco

