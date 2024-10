Bruno Mars e Rosé, do Blackpink, assistem ao Fla-Flu no Maracanã

Bruno Mars e Rosé, do Blackpink, estiveram em um encontro inusitado na quinta-feira (17): os dois foram vistos em um jogo clássico da capital carioca, Flamengo e Fluminense, no Maracanã. A cantora publicou um registro com Bruno, que veio acompanhado do lançamento de APT, single que lançaram juntos nesta sexta-feira (18).

No vídeo dos stories do Instagram de Rosé, ela aparece com Bruno na arquibancada, durante o jogo. Seguidores e fãs também avistaram o casal na arquibancada e registraram o momento.

O lançamento de APT foi anunciado com uma brincadeira entre Bruno e Rosé, no Instagram da cantora de k-pop. “Da noite em que ensinei Bruno Mars a jogar um jogo de beber coreano”, escreveu.

O havaiano comentou: “Foi muito divertido! Lembra quando você tentou me beijar? Isso foi esquisito. Além dessa foto irada!”.

Os comentários fazem parte da música: “APT” é uma sigla para “Apateu”, um jogo “de beber” coreano. Na letra, Rosé também canta: “I’m trying to kiss your lips for real” (“Estou tentando te beijar de verdade”, em português).

Bruno Mars também postou uma foto de ambos, brincando com a letra da música, “Esse sou eu me segurando depois que Rosé me introduziu esse jogo de beber coreano, e me deixou ‘atrevido’. Logo depois, ela tentou me beijar, e eu estava tipo ‘Ei, Rosie! Que parte do jogo é essa?’. E ela estava tipo ‘Eu não estou brincando mais com você, garoto!”.

Ele está no Brasil para uma série de shows, e já passou por São Paulo com uma apresentação memorável.

A cantora pretende lançar um álbum solo, ROSIE, em 6 de dezembro. Ela é a terceira integrante do grupo de k-pop a entrar também na carreira solo, após o lançamento de Mantra, de Jennie, e dos três singles de Lisa, Rockstar, New Woman (com a participação de Rosalía) e Moonlit Floor.

Estadao Conteudo