Cachoeiro: Estrela promove Corrida Kids e festa de Dia das Crianças

Dia 19 de outubro, às 15h30, um novo evento promete movimentar a criançada de Cachoeiro de Itapemirim. Trata-se da 1ª Corrida Kids do Estrela do Norte FC, que ainda está com as inscrições abertas, porém, com o primeiro lote já encerrado.

Realizado no Sumaré, campo do Estrela do Norte, e com organização do grupo Corpo e Saúde, as inscrições para corrida já estão no segundo lote. Para mais informações, entrar em contanto pelo WhatsApp do número: (28) 99981-4489.

Os pequenos atletas que forem participar da Corrida Kids receberão, além da incrível experiência, um super kit, com medalha, camisa e troféu.

Festinha de Dia das Crianças

Neste sábado (5), às 17h, o Estrela promove uma festa para as crianças, afim de celebrar o Dia das Crianças, que conta com: música ao vivo, food truck, futebol de sabão, pipoca, picolé, pula pula e muito mais.

Confira como será a divisão de categorias da Corrida Kids:

2 a 3 anos – 50 metros, com os pais

– 50 metros, com os pais 4 a 5 anos – 50 metros

– 50 metros 6 a 7 anos – 150 metros

– 150 metros 8 anos – 200 metros

– 200 metros 9 anos – 200 metros

– 200 metros 10 anos – 300 metros

– 300 metros 11 anos – 600 metros

– 600 metros 12 anos – 700 metros

– 700 metros 13 a 14 anos – 800 metros