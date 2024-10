Cachoeiro: vereador aumenta votação em mais de 200% em relação a 2020

O vereador Vandinho da Padaria (PSDB) foi reeleito e conquistou o título de vereador mais votado das eleições 2024 em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele obteve 2.449 votos válidos.

“Foram 2.449 votos de confiança. Foram votos de um belo trabalho. Um trabalho honesto, um trabalho de parcerias e um trabalho de fidelidade com o povo de Cachoeiro de Itapemirim. Por isso, que eu acredito que essa votação expressiva foi esse trabalho nosso”, explica Vandinho da Padaria.

LEIA TAMBÉM: Justiça decreta prisão preventiva de casal que matou sogros de prefeito

Nas eleições municipais de 2020, o vereador obteve 793 votos válidos, o que representa um aumento de aproximadamente 208,83%, 1.656 votos a mais.

Vandinho também saiu da 18ª posição para a 1ª colocação no ranking de classificação, quando comparado com os resultados das eleições municipais de 2020.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.