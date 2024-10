Cachorro caramelo é flagrado em cima de pirâmide no Egito; veja o vídeo

Um cachorro caramelo foi flagrado no topo de uma pirâmide no Egito, e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (17). O cão estava a 140 metros de altura, na Grande Pirâmide de Gizé. Um parapentista, que sobrevoava a área, foi quem avistou o animal.

Os parapentistas Alex Lang e Marshall Mosher planejavam capturar imagens inéditas das pirâmides de ângulos diferentes. No entanto, durante o voo, ficaram surpresos ao ver o cachorro caramelo latindo para os pássaros que sobrevoavam a região. As imagens do inusitado encontro geraram grande repercussão na web

“Como foi incrível se tornar viral com ESSE momento na pirâmide! Foi incrível voar sobre as Grandes Pirâmides com alguns dos melhores pilotos de todo o mundo com a equipe @skyone.egy, mas o momento mais inesperado? Um cachorro correndo de um lado para o outro no topo da segunda pirâmide mais alta!”, escreveu Marshall Mosher em seu Instagram.

Apesar de muitos fãs de pets ficarem apreensivos e preocupados, em um outro vídeo é possível observar o cachorro caramelo descendo a pirâmide bem e sem qualquer sinal de mal estar aparente.

Veja o vídeo

Saiba mais sobre o cachorro caramelo

O cachorro caramelo se tornou um verdadeiro ícone cultural no Brasil. Embora não seja uma raça oficial, ele é o cão vira-lata mais popular e amado no país. Com sua pelagem em tons de marrom claro, o caramelo, esses cães são conhecidos por sua lealdade, inteligência e adaptabilidade.

Muitos cachorros caramelos são de rua ou adotados de abrigos, destacando a importância da adoção responsável. Sua resistência e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, desde áreas urbanas até rurais, tornam essa “raça” uma das mais comuns no Brasil. Além de serem carinhosos e companheiros, são extremamente protetores e possuem uma personalidade única que conquista qualquer um.

O cachorro caramelo também ganhou notoriedade na internet e nas redes sociais, sendo frequentemente visto em memes e como símbolo de campanhas de adoção e conscientização sobre a causa animal.