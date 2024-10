Calendário do Bolsa Família: veja datas de pagamento em outubro

O Bolsa Família é um dos mais importantes programas de transferência de renda do Brasil, auxiliando milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Para garantir o recebimento do benefício, é fundamental que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos, que varia de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário do Bolsa Família: pagamentos de outubro de 2024

Em outubro de 2024, os pagamentos do Bolsa Família seguem o cronograma definido pelo governo federal. As datas são distribuídas conforme o último dígito do NIS de cada beneficiário. Confira as datas de pagamento abaixo:

NIS final 1: 18 de outubro

NIS final 2: 21 de outubro

NIS final 3: 22 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 25 de outubro

NIS final 7: 28 de outubro

NIS final 8: 29 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

Os pagamentos são feitos diretamente nas contas dos beneficiários, e o saque pode ser realizado nas agências da Caixa Econômica Federal, correspondentes bancários e casas lotéricas.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de assistência social que tem como objetivo oferecer suporte financeiro a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O programa visa garantir o direito à alimentação, à educação e à saúde, promovendo melhores condições de vida para os beneficiários.

Para participar do Bolsa Família, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e cumpra os requisitos de renda mensal per capita estipulados pelo governo. Atualmente, o programa também condiciona o recebimento do benefício a contrapartidas como a matrícula e frequência escolar das crianças e o acompanhamento de saúde familiar.

Como receber o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, primeiramente, é essencial garantir que a família esteja inscrita no Cadastro Único, utilizado pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda. Em seguida, a inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou prefeituras municipais. Posteriormente, após a inscrição e análise dos dados, as famílias que atenderem aos critérios de renda e composição familiar finalmente poderão ser selecionadas para receber o benefício.

Como acompanhar o calendário do Bolsa Família?

Os beneficiários podem acompanhar o calendário do Bolsa Família através do portal oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) ou pelas redes sociais do órgão. Além disso, a Caixa Econômica Federal oferece aplicativos e canais digitais para consulta de informações sobre os pagamentos.

Para mais detalhes e atualizações, acesse o portal oficial do MDS: www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia.