Campeonato de vôlei agita Cachoeiro neste domingo (13); saiba mais

Neste domingo (13), a partir das 8h, a 2° Taça Aeroporto de Voleibol Masculino agita Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Theodorico de Assis Ferraço

(Ferração), no bairro Aeroporto.

Realizado pelo Kymera Voleibol Clube, o torneio conta com seis equipes ao todo, sendo elas: Kymera Voleibol Clube, Black Bulls, Atlas Vôlei, Ghost Voleibol, Selca e RPB. Com exceção do Black Bulls, que é uma equipe de Alegre, todas as outras são do município de Cachoeiro.

O formato da competição conta com três fases: classificatória, onde serão realizados seis jogos, semifinais, com os quatro melhores, e após, a final, onde será definido o grande campeão.

Sobre o Kymera Voleibol Clube

O Kymera Voleibol Clube foi fundado por Lucas Maurilio Cindra Vargas e Cleber Leal Damaceno

Pogian, no dia 16 de junho de 2022. O projeto tem como objetivo, incentivar e valorizar o esporte local, promovendo a comunhão entre amigos e entusiastas do voleibol.

Desde sua criação, o clube vem se dedicando a criar um ambiente onde o esporte e a amizade possam prosperar, contribuindo para o crescimento do voleibol na região.

Com o passar do tempo, o Kymera conquistou marcos significativos. Sobretudo, um dos momentos mais notáveis, foi a realização da primeira edição da Taça Aeroporto de Voleibol Masculino. Esse evento marcou um passo importante para o clube, consolidando sua presença na comunidade esportiva e oferecendo aos atletas, um local onde possam mostrar suas habilidades e, fortalecer laços de amizade, em uma competição saudável. Desde a criação da equipe, o Kymera participou diversos campeonatos, onde foram colhendo os frutos do projeto.

A equipe de Cachoeiro venceu a primeira edição da Copa de Muqui Celso Marques, e desde então, vem participando de vários torneios, onde segue representando e criando um legado.

O Kymera foi criado a partir do amor pelo esporte, uma vez que os dois fundadores, jogaram vôlei durante a juventude. Assim, após entender o impacto positivo do esporte em suas vidas, perceberam que a cidade tinha muitos talentos, que precisavam de incentivo para ser descoberto e desenvolvido.

Sobretudo, além da criação do time, o Kymera Voleibol Clube também tem a intenção de criar um projeto, com propósito de oferecer treinos especializados para jovens jogadores aperfeiçoarem suas habilidades.

O nome Kymera remete a ideia de um time forte e inovador, capaz de transformar jogadores comuns, em atletas excepcionais. Assim, o Kymera Voleibol Clube continua crescendo e promovendo o voleibol com entusiasmo e dedicação. Sempre buscando novas oportunidades para incentivar jogadores e amantes do esporte, com a missão de espalhar o voleibol e, fortalecer a comunidade local.

Confira os confrontos da fase classificatória: