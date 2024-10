CBF anuncia ajuda de R$ 20 milhões a clubes gaúchos após prejuízos com enchentes

A CBF anunciou uma transferência de R$ 20 milhões aos clubes gaúchos como ajuda para custear as despesas extras enfrentadas pelos times nos últimos meses em razão das enchentes que causaram inúmeras perdas no Rio Grande do Sul. Os recursos vão beneficiar tanto as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro (Grêmio, Internacional e Juventude) quanto as das demais divisões nacionais e também da segunda divisão do Campeonato Gaúcho.

A entidade não detalhou como será a distribuição e o repasse deste dinheiro, que deverá cobrir os gastos com logística, principalmente de transporte e hospedagem dos clubes. As equipes precisaram treinar e mandar jogos longe do RS. As chuvas intensas dos últimos meses alagaram CTs e estádios e causaram o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, o principal do Estado, o que obrigou viagens de ônibus às delegações do times para outros grandes centros em meio à disputa das diferentes séries do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O Inter foi um dos mais afetados pelas enchentes, em razão da inundação do Beira-Rio. Antes de retomar as partidas no local, em julho, o clube precisou mandar partidas em Barueri (SP), Criciúma (SC), Florianópolis e Caxias do Sul. O CT do clube levou mais tempo para voltar às atividades, no fim de agosto.

O rival Grêmio treinou em São Paulo e Curitiba e mandou jogos na capital paranaense, em Cariacica (ES), Chapecó (SC) e Caxias do Sul. A sua arena só voltou a sediar confrontos em setembro.

“A CBF reconhece a situação excepcional enfrentada pelos clubes do Rio Grande do Sul nesta temporada em virtude da tragédia ambiental sem precedente e decidiu disponibilizar essa verba para ajudá-los neste período após consultar o departamento jurídico e o departamento de governança e conformidade”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Os clubes e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, agradeceram pelo apoio. “Saímos daqui felizes e agradecendo imensamente o presidente e a CBF por todo apoio aos clubes do Rio Grande do Sul, não só os da Séries A, C e D do Brasileiro, como também aos do interior do Estado”, afirmou Hocsman.

Estadao Conteudo