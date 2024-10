Chapecoense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (16), às 20h, Chapecoense recebe o Santos, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Contudo, onde assistir Chapecoense x Santos ao vivo?

A partida, que será realizada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, contará com a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

A Chapecoense, que não faz um bom campeonato nesta temporada, vem de derrota para o Paysandu, por 2 a 0. Atualmente, o time catarinense ocupa a 16ª colocação da Série B, com 34 pontos conquistados.

Já o Santos, é líder do Brasileirão Série B, com 56 pontos conquistados. Em seu último confronto, o time paulista venceu o Mirassol, também candidato ao título, por 3 a 2.

Chapecoense (Gilmar Dal Pozzo): Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo, Walter Clar; Auremir, Tárik, Thomás; Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Italo.

Santos (Fábio Carille): Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair (João Basso), Luan Peres e Souza (Hayner); João Schmidt, Sandry (Patrick) e Giuliano; Willian (Otero), Guilherme e Wendel Silva.

