Chef Jimmy Ogro cancela participação em evento após assalto

Quatro homens assaltaram o chef Jimmy Ogro, nesta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro. Ele e parte de sua equipe se surpreenderam após uma gravação para a inauguração de um bar.

Em sua rede social, Jimmy Ogro, explicou o fato e apontou que teve um prejuízo de R$ 40 mil a R$ 50 mil.

“Infelizmente a violência chegou mais perto do que a gente sempre acredita que vai acontecer com a gente. Eu, minha mulher e dois amigos fomos assaltados essa madrugada e além do carro, levaram equipamento de gravação meu e do fotógrafo, celulares e tudo mais que possam imaginar. Estávamos saindo de uma diária de gravação para comunicação do bar e isso acontece”, relatou.

Por conta do episódio, Jimmy Ogro precisou cancelar a sua participação no Viva La Carne Festival, que acontece, neste sábado (19), em Fortaleza, Ceará.

“Não tenho acesso agora a praticamente nada meu, entre contas, apps e e-mails, depois da madrugada inteira na delegacia, agora temos que recuperar documentos e todo o resto. @barbpatitucci e todos nós estamos vivos pelo menos, seguimos em frente”, afirma o chef.

Veja o vídeo com o depoimento completo de Jimmy Ogro