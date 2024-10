Como está a BR-101 no Espírito Santo neste momento?

A situação de tráfego na BR-101, especialmente no trecho que passa pelo Espírito Santo, pode ser acompanhada em tempo real através de canais oficiais. A rodovia, que é uma das principais vias de transporte do país, frequentemente apresenta pontos de lentidão, acidentes e obras que impactam o fluxo de veículos.

Verificar as condições de tráfego antes de pegar a estrada é essencial para evitar atrasos e surpresas, especialmente em horários de pico ou feriados. Utilize os canais oficiais mencionados para obter informações precisas sobre o fluxo de veículos, interdições e possíveis alternativas de rotas.

