Como saber se a tatuagem está cicatrizando da forma correta?

Cuidar corretamente de uma tatuagem recém-feita é essencial para garantir a qualidade do desenho e a saúde da pele. Uma cicatrização inadequada pode comprometer a cor, a definição dos detalhes e até causar infecções.

Por isso, seguir as recomendações de profissionais é fundamental para que o resultado seja duradouro e sem complicações. O tatuador Henrique Seixas, explica os principais cuidados e sinais de uma boa cicatrização.

De acordo com Seixas, uma boa cicatrização pode ser identificada pela aparência da pele. “Se não houver cascas grossas, inflamação ou pus, e as casquinhas forem finas e secas, isso indica que a tatuagem está cicatrizando bem”, afirma.

O tempo de cicatrização depende diretamente do tamanho e complexidade da tatuagem. Tatuagens pequenas, menos detalhadas, costumam cicatrizar em cerca de 30 dias. “As maiores, como fechamentos de braço, podem levar até 40 dias, já que machucam mais a pele”, explica Seixas.

Henrique também ressalta que é normal a tatuagem perder cerca de 25% da cor durante o processo de cicatrização. “Ela tende a ficar mais opaca porque, com a cicatrização, a tinta se estabiliza na epiderme, a camada superficial da pele, onde permanecerá para sempre”, esclarece o tatuador.

Seixas recomenda seguir as instruções de cuidado com a pele e ficar atento a sinais de complicações, durante o período de cicatrização da tatuagem, para garantir que a tatuagem permaneça saudável e vibrante.

