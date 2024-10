Competição de basquete movimenta Cachoeiro no fim de semana

No último sábado (5), aconteceu a V Copa LUSB de Basquete, na categoria Sub-12. A competição foi realizada na quadra da Escola Zilma Coelho Pinto, localizada na rua João Mota, bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento contou com quatro equipes, todas de Cachoeiro. Sendo duas equipes da Lusb e duas do Instituto Anderson Varejão. Contudo, foram dois 10 jogos no total, com atletas entre 10 e 12 anos.

Como foram os jogos?

O jogo que chamou mais atenção da galera, foi a segunda semifinal entre as equipes da Lusb B e o Instituto Varejão A. Na partida, quando faltava apenas 25 segundos para o fim, os meninos da Lusb passaram a frente do placar, por dois pontos. Porém, em uma reposição rápida no fundo, faltando apenas 6 décimos de segundo, o Instituto conseguiu o empate, levando assim, para prorrogação. No tempo extra, a equipe da Lusb B venceu, garantindo a vaga na grande final.

Disputa de terceiro lugar e final

A disputa do terceiro lugar ficou entre o Instituto Varejão A e B. Com a equipe A, vencendo o jogo pelo placar de 20 a 7. Já a grande final, entre as equipes A e B da Lusb, o time A venceu por 37 a 6, conquistando o torneio.



A associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também, através de incentivo fiscal pelo Fundo da Infância e do Adolescente (FIA), gerenciado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim (CONSEMCA). Sobretudo, a ação também conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.