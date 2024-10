Concurso Correios 2024: inscrições estão prestes a terminar

As inscrições para o concurso dos Correios 2024 estão abertas e oferecem uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar em uma das maiores empresas estatais do Brasil. O prazo de inscrição se encerra às 23h do dia 28 de outubro de 2024, sendo essencial que os candidatos realizem a inscrição dentro desse período.

Como se inscrever:

Os interessados devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso. As inscrições podem ser feitas pelos seguintes links:

No site, o candidato encontrará todas as informações necessárias sobre o concurso, como o edital, requisitos, vagas disponíveis e valores de inscrição.

Este concurso é uma grande oportunidade para quem busca estabilidade e carreira em uma empresa com forte presença nacional. Não perca o prazo e prepare-se para participar de um dos processos seletivos mais aguardados do ano.