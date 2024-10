Confira vagas de emprego disponibilizadas por empresa de Cachoeiro

Cansado de ficar em casa? Está precisando trabalhar? A Decolores, empresa de rochas naturais, está com vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

A empresa, localizada na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, km 11, no Cel. Borges, está com duas vagas de emprego abertas, para as funções de: auxiliar fiscal e auxiliar de TI.

Para a vaga de auxiliar fiscal, a empresa está em busca de um profissional com conhecimento em classificação, lançamento de notas fiscais e impostos retidos. Sendo considerado um diferencial para a ocupação da vaga: experiência com software de gestão empresarial (ERP) SAP e ter trabalhado anteriormente no setor de rochas ornamentais.

Já para a vaga de auxiliar de TI, a empresa busca um profissional com conhecimento em rotinas de TI, como: suporte a usuário, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, apoio de manutenção da rede estruturada de computadores, e atividades correlatas do cargo. Experiência em funções da área será considerado um diferencial para o preenchimento da vaga.

Os interessados nas vagas de emprego, devem cadastrar seu currículo através do link: https://decolores.vagas.solides.com.br/

Benefícios

Auxiliar fiscal

Alimentação na empresa

Plano de saúde

Ticket alimentação

Transporte

PR (Participação nos resultados)

Totalpass

Convênio SESI/SENAI

Presente de casamento

Lembrança de aniversário

Kit maternidade

Plano odontológico

Cesta natalidade

Auxiliar de TI

PR (Participação nos resultados)

Ticket alimentação

Alimentação na empresa

Transporte

Plano odontológico

Plano de saúde

Totalpass

Convênio SESI/SENAI

Presente de casamento

Lembrança de aniversário

Cesta natalidade

Kit maternidade