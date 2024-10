Copa Paraíso: após decisão eletrizante, Sub-11 terá show na final

Na última sexta-feira (18), Cachoeiro pegou fogo com a grande final da Copa Paraíso de Futsal, na modalidade Sub-15. Após vencer a Escolinha Zumbi por 5 a 4, a Escolinha Criança Bandeira se tornou campeão invicto do torneio.

Além do título, o campeão invicto também contou com dois de seus atletas entre os destaques da competição, foram eles: João Victor de Paula, artilheiro da copa, com 10 gols marcados, e Moisés, que foi eleito o melhor goleiro do torneio.

Sobretudo, a final da Copa Paraíso contou com aproximadamente 800 pessoas, público que surpreendeu até a própria organização do evento, que falou sobre a gratificação de ter realizado o evento. “Estamos muito gratos com a competição, que foi sucesso mais uma vez. Ficamos felizes pela copa ser referência na cidade. Vamos lutar até o fim, para que possamos ser ainda mais!”, frisou Bruno Rodrigues, organizador da Copa Paraíso.

Show após a final

Após a final emocionante, onde a Escolinha Criança Bandeira se sagrou campeã, uma linda festa foi iniciada, com show do “Grupo Koisa Nossa”, agitando a sexta-feira (11) em Cachoeiro. Tanto a final, quanto o show, foram realizados na quadra poliesportiva do bairro Paraíso.

Final do Sub-11

Por conta das fortes chuvas em Cachoeiro, na última quinta-feira (10), a final da Copa Paraíso de Futsal Sub-11 foi adiada para esta sexta-feira (18), às 19h, também na quadra poliesportiva do bairro Paraíso.

A decisão entre Santa Fé Muqui e Escolinha Bola no Pé, contará com o show de Thaly Brito, para agitar Cachoeiro de Itapemirim mais uma vez.