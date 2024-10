Coringa: Delírio a dois estreia nos cinemas de Cachoeiro nesta quinta (3)

Estreia nos cinemas nesta quinta-feira (3) o filme Coringa: Delírio a dois, o longa é uma continuação de Coringa de 2019.

Após os acontecimentos do primeiro filme que levaram Arthur Fleck, a ser contido pela polícia e ser internado no sanatório Arkham. Sendo assim obra pretende explorar o relacionamento entre Arthur e Arlequina, interpretada por Lady Gaga.

No entanto o subtítulo do filme é “Delírio a dois” e vem do termo francês Folie à Deux que é usado para nomear a uma síndrome psiquiátrica rara em que os delírios se transferem de uma pessoa para outra.

Mas não é só isso entre os títulos disponíveis no Cine Perim Center e no Cine Unimed, a programação está diversificada para toda família. No entanto a criançada estão disponíveis os filmes Divertida Mente 2 e Meu Malvado Favorito 4.

Já para os apaixonados por ação, Dead Poll e Transformers: O início. Um terror bem-humorado vindo diretamente da mente de Tim Burton os Fantasmas Ainda se Divertem está sendo um sucesso de críticas. Além disso o Filme A Forja é uma boa experiência ligada a espiritualidade e fé.

Programação Cine Ritz Perim

Sala 01

Divertida Mente (2D)

Todos os dias: 16h30 (dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Meu Malvado Favorito 4 (2D)

Todos os dias: 18h30 (dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Todos os dias: 18h30 (dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Deadpool & Wolverine (2D)

Todos os dias: 20h30 (dublado)

Todos pagam meia

Todos os dias: 20h30 (dublado)

Todos pagam meia

Sala 02

Coringa: Delírio a Dois (2D)

Todos os dias: 17h00 e 20h00 (dublado)

Sala 03

Transformers: O Início (2D)

Todos os dias: 17h30 (dublado)

Todos pagam meia

A Forja (2D)

Todos os dias: 19h45 (dublado)

Todos os dias: 19h45 (dublado)

Programação Cine Unimed

Sala 01

Divertida Mente 2 (2D)

Somente sábado e domingo: 16h00 (dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Os Fantasmas Ainda Se Divertem (2D)

Todos os dias: 17h50 (dublado)

Todos pagam meia

Todos os dias: 17h50 (dublado)

Todos pagam meia

Coringa: Delírio a Dois (2D)

Todos os dias: 20h00 (legendado)

Todos os dias: 20h00 (legendado)

Sala 02

Coringa: Delírio a Dois (2D)

Todos os dias: 17h20 e 20h20 (dublado)

Sala 03

Transformers: O Início (3D)

Somente sábado e domingo: 16h00 (dublado)

Todos pagam meia

Todos os dias: 18h15 (dublado)

Todos pagam meia

Somente sábado e domingo: 16h00 (dublado) Todos pagam meia Todos os dias: 18h15 (dublado) Todos pagam meia Deadpool e Wolverine (2D)

Todos os dias: 20h30 (dublado)

Todos pagam meia

Sala 04

Meu Malvado Favorito 4 (2D)

Todos os dias: 17h30 (dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

A Forja (2D)

Todos os dias: 19h40 (dublado)

Todos os dias: 19h40 (dublado)