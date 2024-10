Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (20), às 16h, Corinthians e Flamengo se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Contudo, onde assistir Corinthians x Flamengo?

A partida, que será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, contará com transmissão da TV Globo (TV aberta) e também, Premiere (pay-per-view).

No primeiro confronto entre as duas equipes, realizado no Maracanã, o Flamengo levou a melhor, vencendo o jogo por 1 a 0, com gol de Alex Sandro. Agora, o Corinthians conta com o apoio de sua torcida, para tentar reverter a situação, e buscar a virada dentro de casa.

Sobretudo, em seu último jogo, o Corinthians goleou o Athletico-PR por 5 a 2. Jogo que vai ser muito importante para virada de chave do Timão, uma vez que o time paulista saiu da zona de rebaixamento, após a vitória.

Já o Flamengo, vem de derrota para o Fluminense, por 2 a 0. Atualmente, o rubro-negro ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos conquistados, 9 pontos a menos que o líder Botafogo.

Prováveis escalações

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Carillo, Martínez, Breno Bidon e Garro; Ángel Romero e Yuri Alberto.

Flamengo (Filipe Luís): Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Bruno Henrique.

Ficha técnica:

Data: 20 de outubro (domingo)

20 de outubro (domingo) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Onde assistir Corinthians x Flamengo: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)