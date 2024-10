Corinthians x Racing: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta quinta-feira (24), às 21h30, Corinthians e Racing se enfrentam, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Contudo, onde assistir Corinthians x Racing?

O jogo, que será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming) e SBT (TV aberta).

Sobretudo, o Corinthians chega para o confronto após ser eliminado pelo Flamengo, nas semifinais da Copa do Brasil. Aliás, o confronto marcou uma atuação pífia do Timão, que não conseguiu marcar contra um Flamengo com um a menos, desde os 28 minutos do primeiro tempo. Assim, com 0 a 0 no placar (1 a 0 no agregado), o rubro-negro passou para a final da Copa do Brasil, deixando o Corinthians pelo caminho. Atualmente, o time do Parque São Jorge ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados.

Aliás, o Racing vem de uma grande vitória sobre o Defensa y Justicia, por 4 a 3, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Argentino. Atualmente, o clube ocupa a 5ª colocação da competição.

Prováveis escalações

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Racing (Gustavo Costas): Gabriel Arias; Gastón Mantirena, Agustín Basso, Nazareno Colombo e Facundo Mura; Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Juan Quintero (Solari) e Luciano Vietto; Adrián Martínez.

Ficha técnica:

Data: 24 de outubro (quinta-feira)

24 de outubro (quinta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Onde assistir Corinthians x Racing: ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming) e SBT (TV aberta)

ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming) e SBT (TV aberta) Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gustavo Tejera (URU) Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)

